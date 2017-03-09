Сан-Хосе-Пинула. Гватемала. Почти два десятка детей погибли в результате пожара в приюте Гватемалы. Об этом сообщает Интерфакс.

Спасатели извлекли тела 19 погибших из пожара в детском приюте. 38 воспитанников получили ожоги и ранения разной степени тяжести, 14 детей доставили в реанимацию.

Возгорание могло произойти из-за одного из воспитанников, который поджег свой матрас. По информации издания, в приюте содержали детей в основном из неблагополучных семей, жертв семейного насилия. Вместо положенных 400 в стенах реабилитационного центра проживали 750 человек. Кроме того, накануне пожара несколько десятков подростков устроили побег из приюта по причине жестокого обращения с ними и плохого питания.

Собравшиеся у здания центра родители воспитанников заявляют, что им даже не сообщили о пожаре.