Виргиния. США. Конгресс США запретил Пентагону заключать сделки с Рособоронэкспортом. Об этом сообщает Взгляд.

Палата представителей приняла проект закона о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, согласно которому американское минобороны не имеет права тратить выделенные бюджетом страны средства на сделки с российской государственной компанией.

Пентагону запретили «заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии Рособоронэкспорту» и его дочерним структурам.

Сотрудничать с ОАО «Рособоронэкспорт» Пентагон сможет только в том случае, если глава военного ведомства США заверит Конгресс в том, что Россия не поставляет вооружения Дамаску, а российские войска покинут Крым.