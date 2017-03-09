Гуйчжоу. Китай. Четыре человека отравились ядовитыми газами, пытаясь ограбить древнюю гробницу в Китае. Об этом сообщает МИР24.

В больницу провинции Гуйчжоу шестеро мужчин принесли на руках своего товарища, который был в обмороке. Врачам они рассказали, что он отравился газом в шахте. Пока медики приводили пострадавшего в чувства, сознание потеряли еще трое.

Врачам подобное показалось странным, поскольку в данном районе вообще нет шахт, и они вызвали стражей порядка.

Полицейские выяснили, что 10 злоумышленников решили разграбить древнее захоронение. Восемь преступников работали внутри, двое – стояли на стреме снаружи. В результате работы генератора в непроветриваемом помещении трое мужчин скончались прямо в гробнице, еще один – в больнице. Четыре грабителя находятся под наблюдением врачей и полиции. Двоих – не пострадавших от газа, стражи порядка уже нашли и задержали.