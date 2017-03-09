Ижевск. Удмуртия. 12 из 26 млн рублей, выделенных на установку дорожных камер в Удмуртии в 2016 году, не были использованы. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

Причины, по которым данная сумма не использовалась, различные.

«Это нерасторопность отдельных чиновников», - добавил Касимов.

При этом Энвиль Касимов отметил, что 26 млн рублей - это небольшая сумма.

«У нас камер недостаточно для того, чтобы помогать правоохранителям», - сказал Касимов.

Также установлено, что на участках, где есть камеры количество дорожных аварий сокращается на 40-60%.