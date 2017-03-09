Хабаровский край. В несколько поселков в Хабаровском крае начали выходить тигры. Как сообщает Восток-Медиа, хищники таскают домашних собак, а в конце февраля пытались съесть лошадь.

Жители населенных пунктов не раз видели животных на дорогах и обратились к властям. В региональном министерстве природных ресурсов приняли решение отловить тигров, поскольку они подошли к домам человека.

В ведомстве сделали запрос ан отлов в Москву. Сейчас охотоведу ждут разрешения Минприроды России, чтобы поймать и отправить тигров в местный центр реабилитации.

Специалисты считают, что в сами населённые пункты может наведываться только один тигр, которого к легкой добыче приучила мать. Он с детства привык к подобному пропитанию, не боится людей, поэтому и ведет себя самовольно.

«В этих местах давно жила тигрица с детенышем. Она понемногу таскала собак с окраины и приучила своего тигренка к такому поведению. Сейчас он вырос, отделился от мамки, людей и техники не боится, заходит на территорию сел и таскает собачек. Считает свое поведение нормальным», - приводит издание слова заместителя начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого Минприроды Олега Егорушкина.