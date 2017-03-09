Воткинск. Удмуртия. Тело 40-летнего мужчины нашли в колодце теплотрассы в Воткинске. Труп обнаружили дети, в среду, 8 марта, около 15:30, на улице Луначарского, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

На месте происшествия следователи нашли на трубе спальное место. По предварительным данным причиной смерти стало повреждение спинного мозга в результате несчастного случая. Покидая спальное место, мужчина мог зацепиться воротником куртки за вентиль теплокамеры на высоте 1,5 метра от уровня пола.

Мужчина бомжом не был, жил с матерью, нигде не работал и часто выпивал.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.