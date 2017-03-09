Москва. Российские эмигранты массово возвращаются из Европы. Как сообщают Известия, в 2016 году в Россию приехали 150 тыс. человек, из них 30 тыс. – из Евросоюза.

По подсчетам экспертов, около трети вернувшихся сделали это по политическим мотивам – из-за антироссийского настроения в Европе.

«Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке. Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой», – цитирует издание слова одной из эмигранток.

Россияне рассказывают о дискриминации в отношении русского языка и невозможности устроиться на работу по специальности.