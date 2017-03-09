Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году за счет работы дружинников сократилось количество уголовно наказуемых деяний в общественных местах с 8 828 до 8 212 случаев. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

По его словам, сегодня в регионе работает 66 общественных формирований правоохранительной направленности. Здесь свой гражданский долг осуществляют 1 320 человек. В 2016 году с участием дружинников произведено 1 319 рейдов, раскрыто 61 уголовное преступление и пресечено 2 811 правонарушений.

«Большую помощь дружинники оказывают в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий», - добавил Энвиль Касимов.

Также наблюдается сокращение тяжких и особо тяжких преступлений на 19,6%.

«Это достаточно серьезная цифра. И если говорить о ситуации в республики с точки зрения безопасности граждан, ситуация выглядит на много приятней, чем во многих регионах», - сказал Касимов.

Напомним, что в 2017 году дорожные народные дружинники (ДНД) получат 4 млн рублей. 3,6 млн – на оказание содействия народным дружинникам, а оставшиеся 400 тыс. рублей – на проведение конкурса «Лучший дружинник».