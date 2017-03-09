Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали виновных в недостаточной очистке дорог в Устиновском районе города. Как пишет пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, недовольство проверяющих вызвали некоторые участки возле школ и детских садов.

Так, снежные валы перед пешеходными переходами и на проезжей части образовались на улице Труда, проспекте Калашникова, улицах Ворошилова, Маслюкова, Сабурова, Петрова, Молодежной и Короткова.

Ответственными за очистку этих участков являются предприятие «ДРЭУ», учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» и фирма «УНИ-Строй». На них наложили штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.