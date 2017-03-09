Лас-Вегас. США. Самолет в США совершил экстренную посадку из-за нежелания одного из пассажиров заплатить за одеяло. Об этом сообщают Известия.

В самом начале полета из Лас-Вегаса в столицу штата Гавайи Гонолулу 66-летний пассажир рейса авиакомпании Hawaiian Airlines попросил выдать ему одеяло. Когда стюардесса сказала ему, что за одеяло он долен будет заплатить 12 долларов, пенсионер запротестовал. Мужчина потребовал вязаться с представителем авиакомпании, чтобы «устроить ему взбучку».

Пилот посчитал поведение пожилого человека неуместным и развернул судно. Самолет сел в аэропорту Лос-Анджелеса. После допросов полиции и ФБР пенсионера отпустили, и ему пришлось продолжить свой путь на другом рейсе.