Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле водитель «ВАЗ 2113» сбил мальчика, который выкатился на проезжую часть на ледянке. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла в среду, 8 марта, около 14:10, напротив дома №37 по улице Седельникова.

Автомобилист со стажем управления семь лет наехал на ребенка 2009 года рождения. В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали.

Госавтоинспекция по Удмуртии предупреждает:

уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра вблизи дорог и улиц. Дополнительно необходимо повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге, и на собственном примере ежедневно обучать подрастающее поколение «Дорожным правилам».

Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь равнодушными к игре детей на проезжей части дороги, если вы видите горку, с выходом на проезжую часть дороги, где двигаются транспортные средства, незамедлительно информируйте дежурную часть Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике по телефонам 415-700 или 415-701.