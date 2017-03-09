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Март 2017
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В Удмуртии отменили закон о запрете парковаться на газонах и детских площадках

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В Удмуртии отменили закон о запрете парковаться на газонах и детских площадках

Верховный суд России принял решение о том, что данное правонарушение должно регулироваться на федеральном уровне.

В Удмуртии отменили закон о запрете парковаться на газонах и детских площадках
Фото:@arzik2
дороги, Ижевск, Удмуртия, закон, парковка, дороги Удмуртии


12:40

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд России 1 марта 2017 года принял решение о признании недействительным закона Удмуртской Республики о запрете парковаться на газонах и детских площадках. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

Инициатива об отмене регионального закона исходила от гражданки, которая не согласилась с тем, что ее наказали за стоянку на детской площадке. Она обратилась в верховный суд, который удовлетворил ее иск, так как подобные административные штрафы могут вводить на федеральном уровне, а не региональном.

«Она подала жалобу в верховный суд Удмуртской Республики. Верховный суд Удмуртской Республики отменил нашу норму. Мы обратились в федеральный Верховный суд. К сожалению, федеральный Верховный суд тоже не поддержал нас», - сказал Энвиль Касимов.

Таким образом возникает ситуация, когда ГИБДД больше не могут пресекать подобные правонарушения, потому что газоны и детские площадки не являются дорожным полотном.

«И сегодня недобросовестные граждане могут опять ставить автомобили на детских площадках и так далее», - добавил Касимов.

Стоит отметить, что согласно статье 11.8 закона Удмуртской Республики об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений паковка на газонах и детских площадках предусматривала наложение административного штрафа на собственника (владельца) транспортного средства в размере 1 тыс. рублей.

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