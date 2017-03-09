Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дело полицейского, который вымогал у ижевчанки деньги за на отказ возбуждения уголовного дела, направили в суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей.

Правоохранителя задержали 23 декабря 2016 года сотрудники управления ФСБ по Удмуртии, после получения суммы в 200 тыс. рублей. Уголовное дело в отношение него возбудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК России (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

В пресс-службе МВД по Удмуртии корреспонденту информационного агентства «Сусанин» пояснили, что сотрудника отдела внутренних дел уволили «за совершение проступка порочащего честь сотрудника полиции».