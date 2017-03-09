Камчатка. На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Как сообщает Интерфакс, он выбрасывает огромные столбы пепла, представляющие опасность для международных авиалиний.

В связи с этим на полуострове введен красный код авиационной опасности – наивысший.

«Это означает, что пепловые выбросы из вулкана представляют опасность для международных авиалиний, то есть даже для самолетов, пролетающих на высоте до 13 км», - приводит издание слова руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Ольги Гириной.

В четверг, 9 марта Безымянный выбросил более пяти облаков пепла, которые поднимались на высоту до восьми километров над уровнем моря. Специалисты не исключают, что следующие пепловые выбросы из вулкана достигнут 15 км над уровнем моря. В настоящее время на вулкане продолжается мощная парогазовая деятельность.

Высота одного из самых активных вулканов в мире – Безымянного - 2 882 м над уровнем моря. Он расположен на полуострове Камчатка примерно в 80 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.