Дания. В Дании подросток откопал боевой самолет времен Второй мировой войны с останками пилота. Об этом сообщает CNN.

Даниэль Кристиансен и его отец Клаус в поле на своей ферме совершили историческую находку. В кабине разбитого немецкого самолета, который они нашли с помощью металлоискателя, были останки пилота, одежда и некоторые принадлежности.

Отец дал 14-летнему подростку металлоискатель и отправил его в поле, чтобы тот нашел какие-нибудь старинные предметы для школьных уроков. Вместо этого они нашли самолет. Чтобы его откопать, Кристиансены попросили у соседей экскаватор.

«Сначала мы откопали металлические осколки, но потом вдруг наткнулись на кости и фрагменты одежды», - приводит издание слова Клауса Кристиансена.

Мужчина вспомнил, что его дед рассказывал о том, что на их ферме во время Второй мировой войны разбился немецкий самолет.

Card

Сейчас на месте раскопки работает специальная группа, которая проводит исследование на предмет взрывоопасных боеприпасов.

Сотрудники местного музея устанавливают личность пилота – при нем нашли документы, шляпу, три презерватива, пару монет и талоны на питание в датской столовой.

Нашедшие уверены, что вскоре специалисты найдут родственников немецкого пилота, передадут им его останки, поскольку мужчина «достоин надлежащих похорон».