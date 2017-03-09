Ижевск. Удмуртия. Телеканал «Моя Удмуртия» совместно с МВД по республике снял фильм «Игра в смерть» о группах смерти в социальных сетях. Картина рассказывает о том, как подростки попадают под чужое влияние в интернете и добровольно уходят из жизни.

Группы смерти – это сообщества, участники которых получают задания асоциального характера, вплоть до экстремистских. Итогом такой игры может стать гибель ребенка.

Героями фильма Елены Слесаревой стали специалисты по работе с подростками, психолог, волонтер, который занимается мониторингом соцсетей и предупреждением родителей о том, что их ребенок попал в беду.

Начальник отделения центра по противодействию экстремизму МВД по Удмуртии Константин Полчередников рассказал в фильме, что в республике выявлено порядка 12 жителей, которые тем или иным образом принимали участие в данной игре. Они разрабатывались специально под детскую психологию. Многие задания выполняются в 4:20 утра в момент, когда ребенок у ребенка выключается инстинкт самосохранения.

Cпециальный репортаж - Группы смерти