Ижевск. Удмуртия. Жителя Таджикистана задержали и доставили в полицию в Можге. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии, при проверке документов и отпечатков пальцев выяснилось, что два года назад его выдворили из России приставы Удмуртии.

Приехав на родину, мужчина получил новый паспорт с изменёнными именем и фамилией. Прежними остались только дата рождения и отчество. С новым документом он вновь приехал в Удмуртию, хотя въезд на территорию России ему запрещен до 2019 года.

Сейчас нарушитель находится в центре временного содержания иностранных граждан МВД России по Удмуртии. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Также ему грозит уголовная ответственность по статье 322 УК России («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).