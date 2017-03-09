Ижевск. Удмуртия. Школе №256 в Ижевске, где обучаются слабовидящие и слепые дети, подарили принтер, печатающий шрифтом Брайля. Об этом сообщают организаторы акции - благотворительный фонд «Подари завтра».

Теперь школьники смогут распечатывать тексты для тактильного чтения и восполнят нехватку учебной литературы для детей с ограниченными возможностями по зрению.

Необходимую сумму в 180 тыс. рублей на его приобретение собирали полгода.

В школе №256 учатся дети с разными нарушениями зрения не только Ижевска, но и всей республики. Сейчас в ней приобретают знания 73 воспитанника и 43 ученика.