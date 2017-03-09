Москва. Правительство России поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», кабмин выступил за введение уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству.

Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии. Законопроект предусматривает тюремное заключение для организаторов опасной деятельности для детей и подростков.

«Законопроектом мы впервые в России ставим заслон тем, кто склоняет детей к суициду и к тем, кто организуем смертельные игры для детей, такие как «Беги или умри», «Фея», зацепинг, создает «группы смерти» в социальных сетях. Законопроект включает в себя комплексные меры защиты жизни и безопасности детей, а также совершенствует систему профилактики суицидов среди подростков», - цитирует пресс-служба партии слова Ирины Яровой.