Лондон. Великобритания. Актер фильма о Гарри Поттере Джим Таваре, сыгравший хозяина гостиницы «Дырявый котел» в третьей части киноэпопеи, попал в реанимацию в результате ДТП в Лондоне. Об этом сообщила его супруга на странице актера в Facebook.

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Британский актер сыграл хозяина отеля в третьей части ленты о Гарри Поттере «Гарри Поттер и узник Азкабана». Как сообщила жена Джима Таваре, 54-летний актер сломал шею, 15 ребер и правую ногу в результате серьезного ДТП. Ему дважды переливали кровь и вскоре должны прооперировать.

Кроме фильма о волшебнике, Джим Таваре снимался в сериале «Блудливая Калифорния», фильмах «Сыны дьявола» и «Кровавое возвращение домой.