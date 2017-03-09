Ижевск. Удмуртия. Председателя правления ТСЖ «Байкал» в Ижевске осудили за хищение средств граждан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Весной 2016 года мужчина на собрании жильцов дома заявил, что на ремонт потребуется 240 тыс. рублей, при том что его реальная стоимость составляла 85 тыс. рублей.

Получив согласие жителей, мужчина перевел 240 тыс. рублей на счет подрядной организации, которая выполнила работы на 85 тыс. рублей. После этого он потребовал от ее руководителя вернуть ему разницу в 155 тыс. рублей.

При получении денег председателя правления ТСЖ задержала полиция. Суд назначил ему наказание 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в 20 тыс. рублей.