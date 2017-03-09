Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал о том, что у города нет ни средств, ни техники для того, чтобы вывезти абсолютно весь снег с территории столицы Удмуртии. По словам градоначальника, такую задачу власти перед собой никогда не ставили.

«Вывезти весь снег – такой задачи никогда не ставилось. В среднем у нас выходит 150 рублей на тонну. В марте запланировали 15 млн на эти работы. Сколько необходимо в идеале? А в каком идеале? В городе 1,5 млн тонн снега, чтобы вывезти весь – несколько миллиардов понадобится, ну зачем фантазировать то», - сказал глава Ижевска во время общения с журналистами.

Подготовка Ижевска к таянию снега

По словам Юрия Тюрина, на данный момент коммунальщики работают согласно графика. Вся техника на данный момент загружена, а персонал работает круглосуточно.

«За ночь мы вывозим 50 самосвалов и до 15 днем. Один из руководителей региона предложил работать технике, которая чистит канавы, и по ночам, но я не знаю, что скажут жители, когда около их дома ночью будет работать экскаватор. Не совсем верное предложение. Поэтому есть график по очистке канав, за который коммунальные службы отвечают», - сказал Тюрин.

Он также напомнил, что за состоянием дворов должны следить управляющие компании, которые могут вывозить абсолютно весь снег по желанию жителей того или иного дома, однако за такие услуги горожане должны будут заплатить.

«Почему в этом году весь понадобилось его вывезти? Давайте весь бюджет города положим и вывезем. Кому мы что докажем? Другое дело, что нужно правильно организовать прохождение паводка. Организовать те места, где снег ограничивает видимость. В среднем на содержание дорог мы тратим 530 млн. Пока запланировали 350, но на осень деньги найдем в нужном объеме», - сказал градоначальник.

Он также сообщил о ситуации с расчисткой канав, которые играют важную роль при таянии снега в городе.

«Пока снег тает - эти каналы должны сработать и отправить весь растаявший снег в Иж. Если эти работы не провести до пика паводка, который будет в конце апреля, то вода будет подтапливать близлежащие здания», - рассказал Тюрин.

Он также отметил, что аналогичная ситуация складывается сейчас на улице Азина, где также расчищаются каналы.

«В течение марта мы должны прочистить все канавы. Есть также аварийные бригады, которые работают в случае ее затора. Так будет в ближайшие две недели, пока будут перепады температуры» - сказал Тюрин.

Отметим, что с территории города уже вывезли 190 тыс. тонн снега. Ранее власти города поставили задачу перед коммунальщиками добиться показателя в 100 тыс. тонн за март.