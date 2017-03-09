Австрия. Голливудская актриса Николь Кидман объяснила, почему так странно аплодировала на церемонии вручения «Оскара». Об этом сообщает News.com.au.

Видео рукоплесканий киноактрисы стало вирусным, тысячи людей мучил вопрос: «Что не так с руками Николь Кидман?».

Что с руками у Николь Кидман?!

В эфире австрийского телевидения она рассказала о том, что ей очень хотелось аплодировать, но на ее пальце был дорогой перстень, который она боялась повредить.

«Я очень хотела хлопать и не хотела не хлопать. Второе было бы хуже. Верно? Но на мне было дорогое кольцо и к тому же – не мое. И я боялась его повредить!» - приводит издание слова Николь Кидман.