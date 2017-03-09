Москва. Президент России Владимир Путин снял с должностей 10 генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, должностей лишились генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничих, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, генерал-лейтенанта полиции Сергей Солодовников, генерал-майор полиции Виталий Федотов, генерал-майор юстиции Александр Филин, генерал-лейтенант полиции Иван Шаев и генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.
Тем же указом российский глава назначил на их место других служащих.
Каковы причины кадровых перестановок, не сообщается.