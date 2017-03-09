Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 25 место среди 85 регионов России в экологическом рейтинге по итогам зимы. Расчет проводили с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Ранее республика занимала 27 позицию в списке.

Лидерами экологического рейтинга регионов России стали: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва.

Замкнули его: Тверская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.

«Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации на отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что формируется он по мере поступления информационных материалов из разных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации.