Екатеринбург. Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп в Свердловской области за II квартал 2017 года вырастет на 5 рублей. Как сообщает Znak со ссылкой на проект постановления регионального правительства, для детей повышение составит 3 рубля, для пенсионеров – 35 рублей.

После данных мер социальной поддержки общий прожиточный минимум по области составит 9 978 рублей в месяц на душу населения, для детей – 10 210, пенсионеров – 8 255 рублей.

Прожиточный минимум рассчитывают согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен и на основе потребительской корзины.