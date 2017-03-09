Сукре. Боливия. Президент Боливии Эво Моралес подписал указ, согласно которому площадь для посева коки в стране увеличат вдвое. Об этом сообщает Lenta.

22 тыс. гектаров земли будет отведено под выращивание наркотического растения. Критики боятся, что это приведет к увеличению нелегального производства кокаина.

«Мы хотим убедиться, что у нас есть пожизненные запасы коки», - приводит издание слова боливийского лидера, уточнившего, что речь идет о легальном использовании растения.

Выращивание коки запрещены конвенцией ООН в 1961 году. Но в Боливии закон разрешает употребление листьев коки в религиозных и медицинских целях. Сам Эво Моралес считает это растение священным, в прошлом он сам был сборщиком коки и профсоюзным лидером крестьян.