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Удмуртия в минуту: вывоз снега из Ижевска и отмена штрафов за парковку на газонах

Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.

Удмуртия в минуту: вывоз снега из Ижевска и отмена штрафов за парковку на газонах
культура, спорт, ЖКХ, безопасность, Ижевск, цирк, биатлон, Ульяна Кайшева, штрафы, Удмуртия, закон, снег, финансы и деньги


18:00

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска рассказал о том, что у города нет ни средств, ни техники для вывоза всего снега с территории столицы Удмуртии. По словам Юрия Тюрина, такую задачу власти перед собой никогда не ставили. Об том и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 9 марта 2017 года

Безопасность в регионе:

В Удмуртии в 2016 году за счет работы дружинников сократилось количество уголовно наказуемых деяний в общественных местах с 8 828 до 8 212 случаев. Сегодня в регионе работает 66 общественных формирований правоохранительной направленности. Здесь свой гражданский долг осуществляют 1 320 человек.

Отмена запрета:

В Удмуртии отменили закон о запрете парковаться на газонах и детских площадках. Такое решение принял верховный суд России. Инициатива исходила от гражданки, которая не согласилась с таким штрафом, и подала иск в суд.

Камеры на дорогах:

Удмуртия не освоила 12 млн рублей на установку дорожных камер. Это почти половина от всех выделенных средств. Всего на эти нужды предполагалось потратить 26 млн рублей.

Завершение фестиваля:

В Ижевске завершился X юбилейный международный фестиваль циркового искусства. За 5 дней прошло 11 представлений, которые посетили несколько тысяч зрителей.

Рейтинг лучших:

Биатлонисты из Удмуртии заняли лидирующие позиции в рейтинге СБР. На 5 месте среди женщин находится Ульяна Кайшева. Кристина Егорова – лидер среди девушек. Никита Лобастов второй среди юниоров.

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