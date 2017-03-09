США. Американские ученые назвали восемь болезней, о наличии которых расскажет лицо человека. Об этом сообщает РИА ФАН.

Первым делом о здоровье расскажет кожа на лице. Бледные губы могут быть показателем анемии (нехватки железа в крови). Прыщи и воспаления – проблем с кишечником и желудком, - так же как и глубокие горизонтальные морщины на лбу.

Отеки на лице свидетельствуют о проблемах в функционировании щитовидной железы. Если у человека сухие волосы, надо пропить курс витамина В7. Витамин В12 требуется людям с хронической бледностью.