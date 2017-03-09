Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель в Ижевске столкнулся с грузовиком. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, виновника аварии госпитализировали.

ДТП произошло примерно в 15:40 на перекрестке улиц Чугуевского – Удмуртская.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», поворачивая, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», - говорится в сообщении.

Для подтверждения диагноза у мужчины взяли анализ «биологических сред организма».

В Ижевске пьяный водитель столкнулся с грузовиком