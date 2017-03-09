Ижевск. Удмуртия. Определилась первая десятка участников предварительного голосования от партии «Единая Россия» в качестве депутатов Госсовета Удмуртии шестого созыва. Их имена объявили и утвердили в четверг, 9 марта.

В список вошли:

- Дмитрий Плешаков, место работы: удмуртское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», председатель (член партии);

- Алексей Вершинин, место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», генеральный директор (беспартийный);

- Андрей Смирнов, «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике, первый заместитель директора (член партии);

- Галина Мерзлякова, место работы: «Удмуртский государственный университет», ректор (член партии);

- Сергей Сидоров, место работы: ООО «Корпорация «Аксион», генеральный директор (член партии);

- Владимир Варламов, место работы: Государственный совет Удмуртии, депутат, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды (член партии);

- Андрей Коняшин, место работы: глава Завьяловского района (член партии);

- Ленар Сафин, место работы: общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Недвижимость», директор (беспартийный);

- Сергей Клементьев, место работы: «Ижевские электрические сети» генеральный директор (член партии);

- Елена Дербилова, место работы: аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики руководитель секретариата депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии (член партии).

По словам председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, работа по регистрации кандидатов продолжается.

«Предварительное голосование состоится 28 мая. За месяц до предварительного голосования прием заявок заканчивается, значит, до 28 апреля включительно мы будем принимать предложения от наших жителей участвовать в качестве кандидатов в предварительном голосовании», - сказал Невоструев.

Он также добавил, что, по предварительным прогнозам, конкурс в этом году составит 5-10 человек на место.

«Если у нас примерно 60 вакантных должностей, на которые идет отбор кандидатов, рассчитываем, что участников будет примерно около 300 человек», - подытожил Владимир Невоструев.

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