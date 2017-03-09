Ростов-на-Дону. Голкипер из Ижевска Никита Медведев будет защищать ворота «Ростова» в матче с английским «Манчестер Юнайтед». Основной вратарь клуба с берегов Дона Сослан Джанаев не восстановился к одной из самых важных игр года для команды из Ростова.

Ранее Джанаев из-за проблем с плечом пропустил игры против пражской «Спарты». Первый поединок закончился со счетом 4:0 в пользу клуба из России, второй вничью 1:1. В обоих противостояниях на последнем рубеже у «Ростова» был воспитанник ижевского футбола.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта, на стадионе «Олимп-2». Начало игры в 22:00 по ижевскому времени.

Поединок пройдет в рамках 1/8 Лиги Европы УЕФА.

Наша справка:

«Манчестер Юнайтед» является одним из самых успешных английских клубов по количеству выигранных титулов за всю историю, а под руководством сэра Алекса Фергюсона — самым успешным клубом в Англии, выиграв 38 трофеев с 1986 по 2013 годы. В сезоне 2012/13 «Юнайтед» в рекордный 20-й раз выиграл чемпионский титул. В 1968 году «Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую «Бенфику» со счётом 4:1. В 1999 году клуб во второй раз выиграл главный европейский клубный трофей, одолев в финале мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:1. В 2008 году «Юнайтед» вновь выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский «Челси».

В 2016 году «Юнайтед» входил в тройку футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире. 20 апреля 2016 года журнал Forbes оценил клуб в 3,3 млрд долларов (2,23 млрд фунтов).