Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в пятницу, 10 марта, почитают память священнослужителя Тарасия. Он также известен как архиепископ Константинопольский.

Как пишет Astromeridian, святой прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался сооружением многочисленных приютов и больниц.

Славяне верили, что именно 10 марта необходимо молиться Тарасу Бессонному, который помогает избавиться от лихорадки (кумохи). Эта болезнь представлялась в виде злой старухи, которая являлась ночью в избы и проникала в спящих людей. Поэтому, старались 10 марта не ложиться спать в дневное время.

Народные приметы на 10 марта:

1. Если у месяца рога крутые, то жди морозов в ближайшее время.

2. Если на Тарасия, 10 марта, выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

3. Слышно карканье ворон – лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

4. Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

5. Днем 10 марта спать нельзя – кумоха (лихорадка) придет.

6. Если вдруг человек чувствует приближение лихорадки, нужно, не вставая с постели, осыпать пространство вокруг себя ячневой крупой и произнести: «Прости, сторона, мать сыра земля! Вот тебе крупиц на кашу, вот и тебе, кумоха!». После этого кланяются на все четыре стороны и верят в скорейшее выздоровление.

7. Если в этот день найти старую шкуру, сброшенную змеей (выползок), то ее, по примете, нужно всегда носить с собой – это гарантирует защиту от тяжелых болезней.

8. Если положить в изголовье кровати к больному человеку послед (детское место), то можно рассчитывать на скорейшее выздоровление. Также для этих целей человека 10 марта клали на медвежью шкуру и окуривали всю комнату смолой. Молились Тарасу, давали больному выпить святой воды.

9. Нельзя смотреть в окно 10 марта – можно кумоху подцепить.

10. Дверь 10 марта неожиданно с петель сорвалась – это предвещает беду для семьи.

11. Если 10 марта капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.