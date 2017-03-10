Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии рассмотрели варианты логотипа для городского конкурса социальной рекламы «Вместе сделаем Ижевск лучше» - 2017. Рабочая группа провела обсуждение версий эмблемы в четверг, 9 марта.

На встрече было представлено несколько вариантов того, как будет выглядеть логотип конкурса. Так, например, штаб городских проектов «ЛИФТ» презентовал три разработки, в каждой из которых представлен Ижик с гербом города. Продюсерский центр «Овация» также изобразил Ижика с гербом Ижевска, который представлен в виде щита. Кардинально отличалась эмблема, разработанная медиа-группой «Парацельс». Они использовали в логотипе такие элементы как щипцы и стрелы.

Кроме того, рассматривался вариант использования символики, которая была разработана в 2010 года к 250-летию города. Там Ижик примерят на себя различные роли: учителя, врача, актера и так далее.

В итоге директор штаба городских проектов «ЛИФТ» Дмитрий Шевкунов предложил доработать свои варианты и поменять герб города в эмблеме на такую символику как италмас, башню завода «Ижмаш», фирменный логотип «Иж».