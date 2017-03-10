Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подтвердили, что причиной обрушения крыши в детском саду №58 стал потом. Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты подрядной организации подсчитывают сумму, необходимую на ремонт.

«В ночь с 7 на 8 марта 2017 года в помещении буфетной на втором этаже детского сада № 58 сорвало кран-буксу на смесителе. В результате аварии произошло затопление двух помещения горячей водой. В приемной группы на первом этаже потолок был подшит гипсокартоном по металлическим направляющим. В результате намокания произошло обрушение гипсокартона на площади около 10 кв. м», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется выполнить 11 и 12 марта. До завершения восстановления крыши детей переведут в другие группы.

Напомним, что о происшествии стало известно в четверг, 9 марта. По словам замруководителя дошкольного учреждения Татьяна Дорофеева, никто не пострадал.