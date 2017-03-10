Ростов-на-Дону. «Ростов» с голкипером из Ижевска Никитой Медведевым в составе сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 Лиги Европы УЕФА. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Медведев, который фактически является вторым вратарем «Ростова» появился в основном составе ростовчан из-за повреждения, которое получил основной голкипер Сослан Джанаев.

Счет в матче открыл Мхитарян, замкнувший передачу «красного дьявола» Златана Ибрагимовича на 35 минуте матча. Во втором тайме «Ростов» усилиями Тимофея Калачева и Александра Бухарова восстановил равенство в счете. Первый выполнил великолепную передачу из глубины поля, после чего Бухаров отправил мяч в сетку ворот англичан.

Победитель пары определится по сумме двух поединков. Следующий матч состоится 16 марта в Манчестере.

Наша справка:

«Манчестер Юнайтед» является одним из самых успешных английских клубов по количеству выигранных титулов за всю историю, а под руководством сэра Алекса Фергюсона — самым успешным клубом в Англии, выиграв 38 трофеев с 1986 по 2013 годы. В сезоне 2012/13 «Юнайтед» в рекордный 20-й раз выиграл чемпионский титул. В 1968 году «Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую «Бенфику» со счётом 4:1. В 1999 году клуб во второй раз выиграл главный европейский клубный трофей, одолев в финале мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:1. В 2008 году «Юнайтед» вновь выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский «Челси».

В 2016 году «Юнайтед» входил в тройку футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире. 20 апреля 2016 года журнал Forbes оценил клуб в 3,3 млрд долларов (2,23 млрд фунтов).