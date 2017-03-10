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Март 2017
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Новости Удмуртии 2.0: защита детей от фантазии родителей и ложная беременность собаки

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Новости Удмуртии 2.0: защита детей от фантазии родителей и ложная беременность собаки

Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики.

Новости Удмуртии 2.0: защита детей от фантазии родителей и ложная беременность собаки
Фото:pixabay.com/lenkafortelna
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07:09

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 10 марта. Заканчивается короткая трудовая неделя, и многие жители Удмуртии уже строят планы на предстоящие выходные дни. Пока вы готовитесь к выходу из дома или уже находитесь в пути, мы расскажем о самых интересных материалах, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики.

Родителям в России могут запретить давать своим детям слишком оригинальные имена. За последнее время ЗАГСы в разных регионах страны вынуждены были зарегистрировать такие имена малышей, как Редуксин (название лекарства для похудения), Люцифер, Референдум, Приватизация и Топут (Торжество Путина). Председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова прокомментировала газете «Известия Удмуртской Республики» законопроект о праве ребенка на имя.

«Некоторые правозащитники считают, что родители могут называть детей теми именами, какие им нравятся. Но, получается, что ребёнок беззащитен перед произволом своих родителей. Многие из них не задумываются, как он будет жить в социуме. Понятно, что мальчик с именем Царь (есть и такой факт) станет объектом постоянных насмешек, начиная с детского сада. А переменить имя можно не ранее, чем в 18 лет», - рассказала Попова.

Жители Ижевска заметили на улице Советской собаку с плюшевой игрушкой в зубах.

«Такая вот собака, с игрушкой в зубах, ходит по ул. Советской. И сердце сжимается от жалости то ли к собаке, то ли к хозяину игрушки. Кого вот она ищет, и что у них на уме, у этих собак, совсем как люди. Потерянная такая», - написала Ольга Иванова, опубликовавшая фотографию животного на своей странице Вконтакте.

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Поведение собаки может быть вызвано ложной беременностью животного. Такой комментарий дал журналистам портала «Ижлайф» ветеринар одной из клиник города. По мнению специалиста, собака пыталась «удочерить» игрушку, думая, что это ее щенок.

«Это состояние, при котором организм собаки как бы решает, что носит щенков, но на самом деле, собака не беременна. И, так как щенков нет, такие собаки часто «удочеряют» игрушки, возятся с ними, как с настоящими щенками. Но это – одна из версий, возможно, собака просто играется», - считает ветеринар.

Съемочная группа гостелерадиокомпании «Удмуртия» встретилась с жителями поселка Бригада самолет, расположенного в пригороде Ижевска. Местные жители четвертый год добиваются установки на одном из участков улицы Пойма оборудованного пешеходного перехода. Сейчас чтобы попасть на остановку общественного транспорта, людям приходится перебегать дорогу. Зимой это занятия становится особо опасным, потому что здесь не работают фонари. К требованиям пешеходов присоединились и водители. Поводом для очередного обращения к властям стала трагедия с 12-летней девочкой, которая вместе с мамой попала под колеса автомобиля и погибла на месте ДТП. 

Жители ижевского посёлка "Бригада самолет" в очередной раз обратились к городским властям

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске опубликовали видео с акции ижевских таксистов в честь Рашида Исаевича, погибшего 7 марта на проезжей части улицы Карла Маркса. После тройного ДТП, в которое попал его автомобиль, мужчина вышел осмотреть повреждения. В этот момент его насмерть сбила другая машина. Почтить память коллеги собрались около 40 человек. После поминок водители выстроили свои такси в ряд и просигналили клаксонами.

Коллеги почтили память погибшего в ДТП на Карла Маркса в Ижевске водителя такси

В обзоре использованы материалы: izvestiaur.ru, izhlife.ru, udmtv.ru, izh.kp.ru.  

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