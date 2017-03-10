Москва. Русская православная церковь включила День святого Патрика в месяцеслов. Об этом сообщает Интерфакс.

Праздник небесного покровителя Ирландии будут отмечать в России 30 марта.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых - святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», - приводит издание слова главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Перечень святых формировался на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквях.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», - цитирует Интерфакс Владимира Легойду.

День святого Патрика на Западе отмечают 17 марта. В России праздник будут отмечать 30 марта – это 17 марта по старому стилю.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В России в последние десятилетия в день памяти святого Патрика, как и во многих других странах мира, проходили торжественные процессии.

Святой Патрик известен тем, что многие годы проповедовал христианство по всей Европе, в том числе Ирландии, крестил тысячи простых людей и королей. Его символом стал трилистник клевера, на котором святой Патрик объяснял ирландцам свою веру, понятие Троицы и Пасхи.