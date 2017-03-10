Лондон. Великобритания. Видео, на котором премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разразилась «дьявольским» смехом, стало вирусным. Об этом пишет L!fe.ru.

8 марта на заседании парламента лидер лейбористов Джереми Корбин раскритиковал политика и обвинил ее в «согласовании сделки» с советом графства Суррей. Якобы эта договорённость связана с повышением муниципального налога на 15%.

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В ответ Тереза Мэй разразилась театральным смехом. В СМИ назвали его «дьявольским», «адским», «злодейским» и даже «петросяновским».