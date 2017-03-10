Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» ушли в краткосрочный отпуск, который продлится до 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Удмуртии.

«Подвести итоги выступления команды собрались тоже быстро – спустя два дня после последнего матча. Пока никто не разъехался. Пришли на встречу и болельщики, и игроки, и руководство. Серьезных «разборов полета» в этот вечер не было, но общая атмосфера подчеркивала единение всех, кто любит хоккей, не зависимо от ситуации», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

На итоговой встрече сезона министр спорта Удмуртии Игорь Краснов отметил, что «Ижевск – хоккейный город, и горожане с удовольствием ходят поболеть на матчи». По его словам, итоги сезона будут проанализированы и сделаны соответствующие выводы для того, чтобы в будущем избежать тех ошибок, которые случились.

В свою очередь, президент клуба Валерий Моисеев сравнил хоккей с семьей, в которой случаются не только радостные события, но и трудности. Он поблагодарил болельщиков за беспрецедентную поддержку команду.

Напомним, что «Ижсталь» в этом сезоне по результатам регулярки пробилась в плей-офф с 16 места, где уступила «Торпедо» из Усть-Каменогорска в серии со счетом 4:1.