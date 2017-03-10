Ижевск. Удмуртия. Федеральный арбитражный суд Уральского округа подтвердил наличие картельного сговора между ООО «Айболит», ООО «Практика», ООО «Союз» и ООО «Ангро» при участии в 280 аукционах на поставку товаров для медучреждений Удмуртии. Об это сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Все четыре организации заплатят крупные штрафы:

ООО «Практика» - 9 459 651,09 рублей;

ООО «Айболит» - 9 897 923,13 рублей;

ООО «Ангро» - 3 545 872,42 рублей;

ООО «Союз» - 1 202 200 рублей.

Такое решение суд первой инстанции огласил в декабре 2015 года, но организации решили оспорить вердикт. 18 июля арбитражный суд Удмуртии отказал в удовлетворении требований компаний-нарушителей.

В ходе проверки регионального управления ФАС выявили 280 электронных аукционов, в которых предприятия участвовали с нарушениями.

Также оказалось, что «конкурентные» торги происходили с одного общего компьютера, расположенного в кабинете директоров ООО «Ангро», ООО «Практика» и ООО «Союз» и одним человеком.

При отсутствии других участников аукциона или при наличии пассивного участника, который не подавал ценовые предложения, эти четыре компании создавали видимость торгов и конкуренции. Снижение цены на контракт составляло от 0,5 до 2%.

В случаях, когда в аукционе участвовало независимое третье лицо, принимавшее активное участие в торгах и предлагавшее цены ООО «Айболит», ООО «Практика» и ООО «Союз» начинали конкурентную борьбу и снижение цены контракта варьировалось от 18 до 62%.