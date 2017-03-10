Москва. С 20018 года несколько ведущих вузов России начнут обучать студентов онлайн. Об этом сообщают Известия.

Министерство образования и науки России сравнит эффективность онлайн-формы с очным способом обучения.

Вузы опробуют две модели электронной формы. Первая форма предусматривает полную замену очных занятий на онлайн-курс, вторая – заменит «живые» лекции частично.

«Международный и отечественный опыт показывает, что студенты заинтересованы в использовании онлайн-курсов», - приводит издание слова представителя ведомства.

Кроме того, в Минобразования планируют разработать новые подходы к целым образовательным программам и использованием онлайн-технологии.

Специалисты выражают опасения из-за введения электронной формы. Они считают, что это может привести к снижению заинтересованности в рядовых лекторах, поскольку студенты получат возможность слушать только лучших преподавателей.