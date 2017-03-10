Ижевск. Удмуртия. Филиал «Удмуртэнерго» принял участие в работе межведомственной комиссии по мониторингу показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики га территории Удмуртской Республики. В работе комиссии приняли участие представители Минэнерго, филиала «Удмуртэнерго» и руководители сетевых организаций.

На заседании комиссии обсуждался вопрос задолженности потребителей услуги по передаче электрической энергии перед крупнейшей электросетевой компанией региона.

Участники обсудили причины и структуру дебиторской задолженности различных групп потребителей, а также определили пути и сроки погашения задолженности.

Особое внимание членами комиссии было уделено обеспечению надежного и стабильного функционирования энергосистемы в регионе, как важнейшего условия его нормальной жизнедеятельности и социально-экономического развития.

В повестку заседания также были включены вопросы появления многомиллионной задолженности ряда сбытовых компаний за услуги по передаче электроэнергии и мощности перед филиалом «Удмуртэнерго».

Так, в 2016 - 2017 годах рядом потребителей систематически нарушались сроки оплаты услуг по передаче электрической энергии. По состоянию на 28.02.2017г. просроченная задолженность за услуги по передаче электрической энергии составила 45,17 млн. рублей. И это на 18 миллионов рублей больше по сравнению с началом прошлого года.

Основными неплательщиками являются АО «Оборонэнергосбыт», ООО «ЭнергоХолдинг», ООО «РТ-Энерготрейдинг». Решением комиссии сбытовым компаниям было рекомендовано погасить просроченную задолженность перед сетевой компанией и обеспечить оплату текущих платежей за услуги по передаче электроэнергии.

«От платежной дисциплины потребителей напрямую зависит финансирование ремонтных и инвестиционных программ, а, следовательно, и надежность энергоснабжения наших потребителей, - говорит заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Балдыков. – Конструктивное взаимодействие с республиканскими органами государственной власти в рамках комиссии, безусловно, поможет стабилизировать обстановку в отрасли. Рассчитываем, что в дальнейшем, благодаря совместной работе, риски неплатежей будут сведены к минимуму».

Напомним, что региональные комиссии по мониторингу расчетов за поставленную электроэнергию и услуги по ее передаче с компаниями электроэнергетического сектора были созданы в начале 2015 года по инициативе ПАО «Россети». В Удмуртской Республике под председательством министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов республики в её состав вошли представители филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», других сетевых организаций, а также гарантирующего поставщика и иных крупных энергосбытовых организаций.

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