Сеул. Южная Корея. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе лишили неприкосновенности и вскоре отстранят от власти. Как передает RT, все восемь судей конституционного суда страны проголосовали за импичмент главы государства.

Пак Кын Хе обвиняют в коррупционном сговоре – она позволила своей близкой подруге Цой Сун Силь вмешиваться в государственные дела. Таким образом, крупные корпорации страны, в том числе технологический гигант Samsung, перечисляли на счет так называемых благотворительных фондов большие денежные суммы.

Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, которую отстранили от власти.

В течение 60 дней в Южной Корее досрочно выберут нового президента.