Можга. Удмуртия. Пенсионера из Можги заподозрили в незаконном хранении марихуаны. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что собрал наркотическое средство на своем приусадебном участке.

«Наркотическое средство было обнаружено и изъято полицейскими в доме подозреваемого. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотическое средство собрал самостоятельно на своем приусадебном участке», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что подозреваемый уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Полицейские возбудили уголовное дело.