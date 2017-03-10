Ижевск. Удмуртия. Первый городской конкурс социальной рекламы «Вместе сделаем Ижевск лучше-2017» стартовал в столице Удмуртии. Как рассказала на пресс-конференции начальник информационно-аналитического управления администрации Ижевска Милана Семиволкова, по итогам определятся 36 победителей.

Конкурс проводится с 15 января по 30 апреля. Принимать участие в создании социальной рекламы могут не только профессиональные агентства, но и школьные, дошкольные учреждения, студент.

Подавать заявки на участие можно по трём темам: здоровье, благоустройство, доброжелательнее отношение. Нудно представить пакет рекламных разработок: плакат, аудиоролик, видеоролик, ролик для светодиодного экрана.

Конкур проходит в два тура:

- с 15 января по 15 март - приём и отбор заявок на конкурс

- с 15 по 30 марта - подачи заявки учреждением в информационно-аналитическое управление администрации города для оценки жюри, подведение итогов.

Также с 31 марта по 15 апреля будет организовано интернет-голосование на сайте Ижевска.

На сегодня 67 образовательных организаций и 176 дошкольных учреждений готовятся подать заявки на участие.