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Март 2017
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Новости Удмуртии 2.0: защита детей от фантазии родителей и ложная беременность собаки

.проспорт

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Гандболистки ижевского «Университета» потеряли шансы на выход в плей-офф

Коллектив Роберта Минабутдинова уступил на домашнем паркете «Лучу».

Гандболистки ижевского «Университета» потеряли шансы на выход в плей-офф
Фото:кадр из видео youtube
спорт, УдГУ, Ижевск, Удмуртия


12:15

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» потеряли шансы на выход в плей-офф по итогам предварительного этапа чемпионата России. Накануне, 9 марта, на домашнем паркете коллектив Роберта Минабутдинова уступил «Лучу» со счетом 26:31.

Первый тайм коллективы провели в равной борьбе, вследствие чего ни одна из команд не смогла убежать в отрыв. Одной из самых результативных на паркете у ижевчанок была полусредняя Мария Керчикова. Также стоит отметить появление на домашнем паркете Натальи Решетниковой, которая пропускала несколько игр из-за повреждения.

Второй тайм также начался с взаимно-результативных атак, однако в середине игрового отрезка «Луч» отправил в ворота «студенток» пять мячей подряд, благодаря чему оторвался от команды из Ижевска и не позволили отыграть отставание до финального свистка.

Благодаря победе команда из Москвы набрала 9-е очко и располагается в зоне плей-офф.

30 марта «студентки» на домашнем паркете проведут заключительную игру сезона против «Ставраполья-СКФУ», который находится на 7 месте в Суперлиге.

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