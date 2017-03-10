Ижевск. Удмуртия. XIX спортивный бал пройдёт в Ижевске. Как рассказала на пресс-конференции начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Гульнара Маликова, на мероприятии подведут итоги 2016 года и назовут имена лучших спортсменов и работников данной отрасли.

Награды будут вручать по 11 номинациям:

«Преодоление» (инвалидный спорт);

лучший спортсмен олимпийских видов спорта до 18 лет (юноши, девушки);

лучший спортсмен олимпийских видов спорта (мужчины, женщины);

лучший тренер года олимпийских видов спорта;

лучший спортсмен не олимпийских видов спорта до 18 лет (юноши, девушки);

лучший спортсмен не олимпийского вида спорта (мужчины, женщины);

лучший тренер года не олимпийских видов спорта;

лучший спортивный коллектив (предприятие, организация);

лучшая детско-юношеская команда по игровым видам спорта;

лучший преподаватель физической культуры общеобразовательной школы в районе Ижевска;

лучший преподаватель физической культуры детского дошкольного учреждения в районе Ижевска.

Победителей в каждой номинации определит жюри путём тайного голосования. Значимость и необходимость ежегодного спортивного бала отметила мастер спорта международного класса, игрок ижевской гандбольной команды «Университе» Наталья Решетникова.

«Это важно для тренеров и для детей, которые планируют идти в спорт», - сказала спортсменка. Мероприятие пройдёт 22 марта в 17:09 в дворце культуры «Аксион».