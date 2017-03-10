Китай. «Беременный» леопард вызвал «восторженное ликование» у сотрудников национального парка Китая, куда он сбежал из Приморья. Об этом пишет Российская газета.

Сотрудники китайского нацпарка очень обрадовались появлению нового редкого питомца, который вскоре может принести приплод. Но вскоре выяснили – по базе данных, содержащей паспорт животного, определяющего особь по рисунку пятен, - что это вовсе не самка, а растолстевший самец из приморского парка «Земли леопарда» под номером Leo 91M.

«Вероятно, леопард попал в объектив фотоловушки сразу же после удачной охоты и плотного обеда», - цитирует издание научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» и зоолога Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерину Блидченко.

Специалисты объясняют, что за один раз хищники могут съесть добычу весом до 20% собственного веса. Именно эта особенность дает кошачьим возможность переносить длительное время между хотами.

В мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и около 540 амурских тигров. С 2014 года не менее 15 леопардов и 19 тигров были зафиксированы одновременно в обеих странах.