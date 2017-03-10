Ижевск. Удмуртия. Возле дворца творчества юных в Ижевске появится «Звездный городок». Проект с таким названием победил в конкурсе архитектурных концепций благоустройства территории, прилегающей к жилому комплексу «Ривьера», сообщает пресс-служба Удмуртского отделения Союза архитекторов России.

По условиям конкурса было необходимо представить планировку территории, расположенной между улицами Горького, Кирова, Милиционная и ЖК «Ривьера Парк». Всего поступило 46 заявок от индивидуальных участников и творческих коллективов из 14 регионов России, а также из Белоруссии, Армении и Казахстана.

Первое место жюри отдало ООО «АС-Проект» (Ижевск) со сквером «Звездный городок». Объемно-планировочное решение территории и отдельные объекты подчинены теме космоса — образ планет, звездного неба, космических кораблей.

Главная аллея очертаниями напоминает растекающееся молоко и символизирует Млечный путь. Встроенное в покрытие освещение напоминает фотографию звёздного неба с выдержкой на камере. Этот элемент одновременно обозначает место сцены и является его подсветкой.

Обтекаемая форма катка заимствована с образа ледяной карликовой планеты Плутон и ее спутника Харон. Знаменитая шаровидная ива на этой «планете» как надежда на внеземную жизнь. Ива по-прежнему является ярким знаковым элементом всей площадки

Площадь с памятником, имеющая круглую форму, олицетворяет гелиоцентрическую солнечную систему, где: «Орден революции» символизирует Солнце, скамейки, клумбы, лестницы — орбиты и планеты, а фонари — космические корабли.

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